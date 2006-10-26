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El fabricante estadounidense Gateway también retirará baterías de portátiles fabricadas por Sony

Se suma a Dell, Apple, Fujitsu, Lenovo-IBM, Hitachi, Sharp y Sony, en una campaña de sustituciones que afecta ya a más de 10 millones de baterías.

FACUA.org
Internacional-26/10/2006
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El fabricante estadounidense de ordenadores Gateway ha anunciado la retirada de 35.000 baterías de portátiles fabricadas por Sony.

La empresa se suma así a Dell, Apple, Fujitsu, Lenovo-IBM, Hitachi, Sharp y Sony, en una campaña de sustituciones que afecta ya a

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