FACUA critica que las comunidades del PP planten al Ministerio de Universidades en su reunión sobre financiación
La asociación considera que se trata de una nueva muestra del desprecio de las autonomías gobernadas por el Partido Popular a las universidades públicas y de su falta de compromiso con la educación.
FACUA.org
España-30/07/2026
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