El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para el Registro Civil único, que creará el Código Personal de Ciudadanía
Una vez entre en vigor dejará de estar "judicializado" y de expedir Libros de Familia.
FACUA.org
España-11/01/2010
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Anteproyecto de Ley del Registro Civil. El mismo busca «cambiar de arriba a abajo» el actual modelo vigente desde 1957 y crear un un nuevo registro único y electrónico «pensado en las personas» que simplificar&a