El Gobierno aprueba la ley que vinculará las tarifas de los camioneros al precio del combustible
El objetivo de la misma es modernizar el régimen jurídico del contrato de transporte terrestre.
FACUA.org
España-24/10/2008
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El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de Ley del Contrato de Transporte, la normativa que permitirá actualizar las tarifas del transporte de mercancías por carretera en función de la evolución del precio de los combustibles.
La ley, que se remit