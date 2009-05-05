El Gobierno cierra un acuerdo con Cruz Roja para intensificar en los aeropuertos la información sobre la nueva gripe
Sanidad Exterior continuará con las intervenciones en los vuelos donde haya potenciales portadores del virus.
FACUA.org
España-05/05/2009
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La ministra de Sanidad y Política Social y el ministro de Fomento han acordado este lunes con Cruz Roja Española la puesta en marcha de un dispositivo de información a los viajeros sobre el brote de gripe A/H1N1. El objetivo es poner al servicio de los pasajeros las recomenda