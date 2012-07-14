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El Gobierno elimina la compensación por deducción en la primera vivienda a quienes compraron antes de 2006

El presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda no informaron de esta medida, que ha llegado por sospresa en el BOE.

FACUA.org
España-14/07/2012
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El Gobierno ha decidido eliminar este año la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual a todos aquellos que adquirieron su vivienda antes del 20 de enero de 2006, según figura en el Real Decreto-ley de medidas para garantizar la e

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