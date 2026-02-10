Más noticias

El Gobierno podrá poner topes a precios para evitar abusos en situaciones de emergencia, como reivindicaba FACUA

La norma recoge que los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable.

FACUA.org
España-10/02/2026

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permitirá al Gobierno de España topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda.

Se trata de una norma elaborada por el Ministerio de Derechos Social

