El Gobierno podrá poner topes a precios para evitar abusos en situaciones de emergencia, como reivindicaba FACUA
La norma recoge que los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable.
FACUA.org
España-10/02/2026
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permitirá al Gobierno de España topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda.
Se trata de una norma elaborada por el Ministerio de Derechos Social