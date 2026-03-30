FACUA denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online
La asociación también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
FACUA.org
España-30/03/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha