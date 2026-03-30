Nuestras acciones

FACUA denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

La asociación también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

FACUA.org
España-30/03/2026

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos