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El Gobierno rectifica al acercarse las elecciones y suprime las tasas judiciales para personas físicas

FACUA pide que se eliminen también para personas jurídicas sin ánimo de lucro. Considera que el Ejecutivo asume de forma velada que las tasas judiciales implican la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ya que dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

FACUA.org
España-27/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción celebra la eliminación de las tasas judiciales para personas físicas, una rectificación del Gobierno que se produce al acercarse la fecha de las elecciones generales. La asociación reclama que se eliminen también para personas

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