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El Gobierno subirá en 2007 los impuestos que gravan el gasóleo

El vicepresidente Solbes indica que el Impuesto de Hidrocarburos en España tiene unas obligaciones comunitarias de aproximación a los mínimos establecidos por Bruselas que deben cumplirse en los plazos establecidos.

FACUA.org
España-07/09/2006
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El Gobierno elevará en 2007 el impuesto que grava el consumo de gasóleo en unos tres céntimos por litro, dado que la Comisión Europea obliga a todos los estados miembros a acercarse a unos tipos impositivos mínimos en este impuesto y España es el pa&iacut

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