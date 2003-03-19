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El grupo Volkswagen detecta defectos en vehículos de las marcas Audi, Seat, Skoda y VW

Según la empresa, en Europa no van a realizar una llamada a revisión porque los vehículos están capacitados para detectar por sí solos la anomalía.

FACUA.org
España-19/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que el grupo automovilístico alemán Volkswagen ha detectado defectos en un número indeterminado de vehículos de las marcas Audi, Seat (modelos León y Toledo), Sko

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