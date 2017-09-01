Nuestras accionesEl hotel oferta sus habitaciones desde el pasado mes de mayo

El hotel Torre Sevilla sigue vendiendo reservas para la próxima semana pese a carecer de los permisos

El Ayuntamiento confirma que el establecimiento aún no ha reunido las licencias necesarias. FACUA Sevilla aconseja a los afectados que reclamen compensaciones económicas.

FACUA.org
Sevilla-01/09/2017
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FACUA Sevilla advierte de que el hotel Torre Sevilla sigue vendiendo fraudulentamente reservas para la próxima semana, pese a que el Ayuntamiento ha confirmado que carece de las licencias exigidas para poder abrir sus puertas. La asociación ultima las

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