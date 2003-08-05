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El INC advierte que el uso de líneas 906 para contactar con servicios de asistencia técnica puede suponer un fraude

Recuerda que durante el período de garantía, la reparación debe ser totalmente gratuita, lo que resulta incompatible con una línea de tarificación adicional.

FACUA.org
España-05/08/2003
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Establecer teléfonos con prefijo 906 como única forma de contactar con los servicios de asistencia técnica para solicitar una reparación podría considerarse como publicidad engañosa y por tanto, puede perseguirse y sancionarse como un fraude, según

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