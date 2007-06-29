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El INC asegura que es "totalmente imposible" que en España entren dentífricos contaminados

FACUA considera poco realistas las garantías ofrecidas por el organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

FACUA.org
España-29/06/2007
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El Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo ha asegurado a Servimedia que es «totalmente imposible» que entren en el mercado español dentífricos contaminados, como ha ocurrido en EE.UU., donde ha trascendido la entrada de cientos de miles de un

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