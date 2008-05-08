El INC castiga a FACUA por su posición crítica e independiente y vuelve a ponerla a la cola de las subvenciones a las asociaciones de consumidores
Recorta las subvenciones a más de la mitad de las asociaciones y aumenta en un 17% las de UCE, vinculada al PSOE.
FACUA.org
España-08/05/2008
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