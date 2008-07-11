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El IPC sube seis décimas en junio y la tasa interanual escala al 5%, la más alta en 13 años

Los carburantes y lubricantes y los alimentos como los huevos y la leche siguen liderando las subidas de precios en el último año.

FACUA.org
Andalucía-11/07/2008
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) experimentó un aumento de seis décimas en el mes de junio respecto a mayo y la tasa interanual repuntó cuatro décimas, escalando hasta el 5%, el valor más alto que se registra desde junio de 1995, cuando la inflaci&oa

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