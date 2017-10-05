El juez declara la complejidad de la causa contra Iberdrola: amplía a 18 meses el plazo de la instrucción
FACUA ejerce la acusación particular. Se investiga si Iberdrola cometió delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando paralizó varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la luz.
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España-05/10/2017
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Imagen: flickr.com/rafael_ojea (CC BY-SA 2.0).
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha declarado la complejidad de la causa contra Iberdrola Generación, con lo que amplía a 18 meses el plazo de la instrucción. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 abrió el c