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El juez declara la complejidad de la causa contra Iberdrola: amplía a 18 meses el plazo de la instrucción

FACUA ejerce la acusación particular. Se investiga si Iberdrola cometió delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando paralizó varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la luz.

FACUA.org
España-05/10/2017
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha declarado la complejidad de la causa contra Iberdrola Generación, con lo que amplía a 18 meses el plazo de la instrucción. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 abrió el c

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