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El juez del 'Madrid Arena' da por concluida la investigación del caso con un total de 16 acusados

En un auto fechado el pasado 29 de agosto y notificado hoy a las partes, el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de las pesquisas tras dos años de instrucción.

Europa Press
Madrid-01/09/2014
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El juez Eduardo López Palop, al frente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha concluido la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena -cinco adolescentes murieron por una avalancha que se produjo en uno de los vomitorios del pabell&oa

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