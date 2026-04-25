FRAUDES MUY RENTABLES | Episodio 115 de En Ocasiones Veo Fraudes
Multan a Yelmo con 45.000 euros por impedir la entrada a sus cines de Algeciras con comida y bebida tras las denuncia de FACUA, insistimos en la necesidad de solicitar la prórroga de alquileres y te contamos cómo puedes actuar si te ves afectado por una huelga cuando vas a volar.
FACUA.org
España-25/04/2026
Este sábado 25 de abril lanzamos el episodio 115 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube