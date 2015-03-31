El juez pone fin al procedimiento iniciado en 2006 de Fórum Filatélico e inicia la vista de calificación
La empresa ya había sido intervenida por orden judicial por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.
Europa Press
España-31/03/2015
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El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid celebrará los próximos días 7, 8 y 9 de abril la vista de calificación del concurso de Forúm Filatélico, con lo que pone fin a un procedimiento iniciado en 2006 tras autorizarse el inic