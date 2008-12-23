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El juicio por el cierre de las academias Brighton se retrasa como mínimo seis meses

El fiscal solicitó incorporar a 1.546 afectados que habían quedado fuera del proceso judicial por un descuido.

FACUA.org
España-23/12/2008
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El juicio de la quiebra de las academias de inglés Brighton, que cerraron hace seis años dejando en la calle a dos centenares de profesores y empleados y sin clases a 3.700 alumnos que habían suscritos créditos para pagarles, se retrasará como mínimo seis

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