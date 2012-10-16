El margen de beneficio del gasoleo y la gasolina crece un 20% durante la crisis
La Comisión Nacional de la Competencia publica un informe donde hace constar el "insuficiente nivel de competencia efectiva" en este sector y urge a la adopción de medidas de mejora regulatoria para corregir esta situación.
FACUA.org
España-16/10/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público un informe donde concluye que existen «elementos estructurales» en el mercado de distribución de carburantes de automoción que generan un «insuficiente nivel de competencia efectiva» y