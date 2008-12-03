El Metro de Madrid deberá indemnizar con 180.000 euros a un pasajero que recibió una paliza por desconocidos
El Supremo determina que la empresa debe responder por la falta de seguridad en el suburbano pese a tener contratado este servicio.
FACUA.org
Madrid-03/12/2008
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El Metro de Madrid tendrá que indemnizar con 180.000 euros por daños y perjuicios a un pasajero que, en marzo de 1996, recibió una paliza a manos de dos desconocidos que se dieron a la fuga tras la agresión.
Así lo ha determinado el Tribunal Supremo, qui