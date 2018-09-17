El ministro que ofreció más subvenciones a Volkswagen ficha por uno de sus principales concesionarios
José Manuel Soria ha sido designado miembro del consejo de administración de la mayor compañía automovilística de Canarias, Domingo Alonso Group. FACUA critica la enésima puerta giratoria de un ministro de antiguos gobiernos de España.
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España-17/09/2018
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El exministro de Industria, José Manuel Soria, ficha por uno de los principales concesionarios del grupo Volkswagen de España. | Imagen: flickr.com/lamoncloa_gob_es (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción critica la enésima puerta giratoria que se da con un miembro de antiguos gobiernos de España. En este caso, José Manuel Soria, el exministro de Industria que ofreció más subvenciones a Volkswagen cuando estall