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El ministro que ofreció más subvenciones a Volkswagen ficha por uno de sus principales concesionarios

José Manuel Soria ha sido designado miembro del consejo de administración de la mayor compañía automovilística de Canarias, Domingo Alonso Group. FACUA critica la enésima puerta giratoria de un ministro de antiguos gobiernos de España.

FACUA.org
España-17/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica la enésima puerta giratoria que se da con un miembro de antiguos gobiernos de España. En este caso, José Manuel Soria, el exministro de Industria que ofreció más subvenciones a Volkswagen cuando estall

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