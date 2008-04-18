El nuevo Gobierno andaluz cuenta con 15 consejerías y siete caras nuevas
Contará con dos vicepresidentes, situación que no se daba desde el último mandato de Rodríguez de la Borbolla.
FACUA.org
Andalucía-18/04/2008
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Clara Aguilera García estará al frente de Gobernación, Consejería que en las dos anteriores legislaturas ha sido responsable de las políticas de Consumo.
El recién proclamado presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha diseñado un nuevo gabinete con mayoría femenina, como ya hizo en la última legislatura, que incorpora una Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, siete c