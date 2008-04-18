Más noticiasClara Aguilera será la consejera de Gobernación

El nuevo Gobierno andaluz cuenta con 15 consejerías y siete caras nuevas

Contará con dos vicepresidentes, situación que no se daba desde el último mandato de Rodríguez de la Borbolla.

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Andalucía-18/04/2008
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El recién proclamado presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha diseñado un nuevo gabinete con mayoría femenina, como ya hizo en la última legislatura, que incorpora una Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, siete c

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