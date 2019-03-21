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El Parlamento Europeo insta a España a cerrar los pozos ilegales de Doñana

La Eurocámara solicita también que se detenga el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo y se tomen "medidas legales para poner fin a todo el Proyecto Marismas".

Europa Press
España-21/03/2019
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La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por 17 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones el informe elaborado tras la visita que una delegación parlamentaria realizó al Parque de Doñana en septiembre de 2018. El informe aprob

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