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El portavoz de FACUA habla sobre el movimiento consumerista en el I Máster Iberoamericano RSE en Toledo

Rubén Sánchez se ha dirigido a alumnos procedentes de casi una decena de países de América Latina.

FACUA.org
España-22/02/2018
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El portavoz y vicepresidente de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha impartido este miércoles 21 de febrero una clase sobre el movimiento consumerista en la I Edición del Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresar

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