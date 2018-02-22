El portavoz de FACUA habla sobre el movimiento consumerista en el I Máster Iberoamericano RSE en Toledo
Rubén Sánchez se ha dirigido a alumnos procedentes de casi una decena de países de América Latina.
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España-22/02/2018
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. | Imagen: @albertoab.
El portavoz y vicepresidente de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha impartido este miércoles 21 de febrero una clase sobre el movimiento consumerista en la I Edición del Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresar