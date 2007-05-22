El precio de 7 minutos en 'roaming' desde América Latina supera el ingreso medio mensual por cada línea móvil en España
FACUA considera que la tarifa regulada para las llamadas en roaming en la UE que aprobará el Parlamento Europeo es una medida positiva pero claramente insuficiente.
FACUA.org
Internacional-22/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de voz en roaming para llamadas a España desde el extranjero que aplican Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo.
Las desproporcionadas tarifas que aplican las oper