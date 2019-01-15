El precio de la bombona de butano es un 13% más caro que hace dos años, advierte FACUA
A partir de este 15 de enero, la bombona estándar de 12,5 kg cuesta 14,57 euros. En el mismo periodo de 2017 tenía un importe de 12,89 euros.
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España-15/01/2019
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Imagen: flickr.com/18016623@N00 (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción avisa de que la bombona de butano costará a partir de este martes 14,57 euros, un 13% más que en el mismo periodo de 2017.
La asociación señala que el nuevo precio del butano es 1,68 euros más caro que hace dos añ