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El precio de la gasolina marca un nuevo máximo histórico

El litro de combustible en España se ha situado en 1,336 euros, lo que supone un incremento de un 6,3% más que a comienzos de año y un 17% más que en la misma semana de 2010.

FACUA.org
España-08/04/2011
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El precio medio del litro de gasolina en España se ha situado en 1,336 euros, lo que supone un nuevo récord histórico y un incremento del 0,45% con respecto al anterior máximo, marcado la semana pasada, según datos recogidos por Europa Press a partir del Bolet&i

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