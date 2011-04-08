El precio de la gasolina marca un nuevo máximo histórico
El litro de combustible en España se ha situado en 1,336 euros, lo que supone un incremento de un 6,3% más que a comienzos de año y un 17% más que en la misma semana de 2010.
FACUA.org
España-08/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El precio medio del litro de gasolina en España se ha situado en 1,336 euros, lo que supone un nuevo récord histórico y un incremento del 0,45% con respecto al anterior máximo, marcado la semana pasada, según datos recogidos por Europa Press a partir del Bolet&i