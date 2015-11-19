El presidente de Air Europa, imputado por fraude de subvenciones a los vuelos de residentes en las islas
La Audiencia Nacional dirime si la compañía aérea y el grupo turístico al que pertenece, Globalia, inflaron los precios para aumentar sus márgenes comerciales.
FACUA.org / Europa Press
Espa�ña-19/11/2015
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Juan José Hidalgo, presidente del grupo turístico Globalia (al que pertenecen Air Europa, Viajes Halcón y Ecuador y Travelplan) ha sido imputado por el juez Eloy Velasco por un supuesto fraude en las subvenciones para residentes en Canarias y Baleares. Hidalg