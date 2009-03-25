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El presidente de FACUA, este jueves en 'La entrevista' de Canal Sur Televisión

Francisco Sánchez Legrán repasará su trayectoria en el movimiento consumerista un día antes de dejar la presidencia de FACUA Andalucía para centrarse en su organización nacional.

FACUA.org
Andalucía-25/03/2009
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El programa de Canal Sur Televisión La entrevista tendrá como invitado este jueves, 26 de marzo, a las 8:30 horas, al presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán.

Sánchez Legrán repasará su trayectoria en el movimient

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