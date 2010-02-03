El presidente de la Organización Médica Colegial pide a la OMS que rompa sus vínculos con los laboratorios
"En el momento en que tu presupuesto depende en un porcentaje alto de la iniciativa privada siempre hay riesgo", advierte.
FACUA.org
España-03/02/2010
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El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha asegurado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actuó frente a la pandemia de gripe A «con exceso de nuevo rico» y sin prever «posibles