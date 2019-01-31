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El recibo de la luz del usuario medio en enero, 5 euros más caro que hace un año: sube un 6,7%

FACUA critica que el Gobierno continúe sin emprender medidas de alcance para abaratar el recibo y que frenen la especulación del oligopolio energético.

FACUA.org
España-31/01/2019
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El recibo de la luz del usuario medio ha experimentado este enero una subida interanual del 6,7%, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. La factura con las tarifas semirreguladas (PVPC) del primer mes del año representará 79,79 euros, frente a los 74

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