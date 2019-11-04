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El recibo de la luz del usuario medio sufre una subida mensual del 4,8% en octubre

FACUA reivindica medidas regulatorias para que vuelva a ser el Gobierno el que fije periódicamente las tarifas, la bajada del IVA de la electricidad y cambios de calado en el bono social.

FACUA.org
España-04/11/2019
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El recibo de la luz del usuario medio ha sufrido una subida mensual del 4,8% en octubre, aunque sigue más bajo que hace un año, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, la factura del mes pasado con la tarifa semirregulada PVPC se sit

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