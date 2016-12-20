El recibo de la luz ha subido más de 20 euros en menos de ocho meses: un 33,7% desde abril
Convocado un apagón de una hora este miércoles 21 de diciembre a las 19h y concentraciones en más de 40 ciudades de toda España.
FACUA.org
España-20/12/2016
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La luz ha subido otro 4,6% en lo que va de mes y el recibo del usuario medio supera ya los 80 euros mensuales, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El incremento acumulado alcanza nada menos que el 33,7% desde el pasado abril, cuando la factura estaba en 60,03 e