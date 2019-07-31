El recibo de la luz sufre una subida mensual del 3,2% en julio aunque sigue más bajo que hace un año
Para el usuario medio se sitúa en 71,82 euros, exactamente el mismo importe que en julio de 2017. Con respecto al mismo mes del año pasado, la bajada interanual es del 8,4%.
FACUA.org
España-31/07/2019
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El recibo de la luz del usuario medio ha sufrido una subida mensual del 3,2% en julio, aunque sigue más bajo que hace un año, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, la factura de este mes con la tarifa semirregulada PVPC se situará