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El Registro Civil de Sevilla no puede emitir certificaciones por falta de papel timbrado

Un funcionario asegura que el Ministerio ha achacado la situación a que de manera "imprudente" se está utilizando "mucho papel".

Europa Press
Sevilla-14/04/2015
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El Registro Civil de Sevilla lleva desde el pasado jueves sin poder emitir certificaciones y dar respuesta de esta manera a las ciudadanos que las requieren debido a la falta de papel timbrado, por lo que ha solicitado la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «a fin

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