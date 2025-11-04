El responsable de la inmobiliaria de Sevilla multada con solo 7.000 euros tras la denuncia de FACUA sigue cobrando ilegalmente a inquilinos
La asociación pide a la Junta que califique la infracción de Javier Ortiz como "muy grave" e incluya el comiso del beneficio ilícito. Ha dejado de utilizar la marca Estudio Inmobiliario Javier Ortiz y ahora opera como Elite Homes Real Estate Javier Ortiz.
FACUA.org
Sevilla-04/11/2025
Las escasas y ridículas multas impuestas por la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía a inmobiliarias que cobran honorarios a inquilinos están contribuyendo a que el fraude no cese en la comunidad autónoma. Tras los