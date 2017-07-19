Más noticiasAnunciaba la fiesta Keep on Dancing en el Heart Ibiza

El restaurante de Ferran Adrià en Ibiza retira una campaña por "casposa" y "degradante" para la mujer

El Consell denuncia que el cartel, en el que aparecen cuatro mujeres de espaldas y desnudas de cintura para abajo, "ofrece el cuerpo femenino como un producto, como una mercancía para consumir y tirar".

FACUA.org / Agencias
Baleares-19/07/2017
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Ferran Adrià, considerado el mejor cocinero del mundo, se ha visto obligado a retirar la publicidad de una fiesta en su restaurante en Ibiza, tras la polémica suscitada por su indiscutible carácter machista. El Consell de Ibiza ha criticado con dureza la camp

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