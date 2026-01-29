El secretario general de FACUA interpone otra demanda por difamación contra el jefe de Desokupa, Daniel Esteve
“Rata”, “mierda”, “chupapollas”, “en nada estás en la rotonda del polígono haciendo extras”, "mamazos a 10 euros”, son algunos de los mensajes que ha dedicado el ultraderechista a Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-29/01/2026
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha interpuesto en los juzgados de Sevilla una segunda demanda por difamación contra el jefe de Desokupa, Daniel Esteve.
Sánchez ya llevó a los tribunales a E