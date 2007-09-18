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El superávit comercial de la eurozona alcanza los 4.600 millones en julio, cuatro veces más que en 2006

España continúa registrando el segundo mayor déficit comercial de la UE.

FACUA.org
Europa-18/09/2007
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El saldo positivo de la balanza comercial de la zona euro alcanzó en julio los 4.600 millones de euros, cuatro veces más que en el mismo periodo de 2006, pero 3.000 millones menos que en el mes anterior, según los datos publicados por la oficina comunitaria de estadíst

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