El Supremo anula una multa de Competencia a Gas Natural Fenosa por conflictos en el cambio de compañía
El Alto Tribunal le da la razón al considerar que una grabación telefónica con el consentimiento del cliente era insuficiente para efectuar el cambio de suministrador, al menos entre 2007 y 2009.
Europa Press
España-24/03/2016
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La nueva decisión judicial pone fin a un enfrentamiento entre empresas eléctricas iniciado en 2007. | Imagen: flickr.com/philips_newscenter (CC BY-NC-ND 2.0).
La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha anulado una sanción de 620.000 euros impuesta en 2011 por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a Gas Natural Fenosa por prácticas relacionadas con el cambio de comerc