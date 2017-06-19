Más noticiasLa letrada ejerce en Sevilla

El Supremo condena a una abogada a 15 meses de cárcel por falsificar documentos para engañar a un cliente

La letrada dejó pasar el plazo legal para reclamar los daños sufridos por su cliente en un accidente y luego falsificó la documentación para ocultar su negligente actuación.

Europa Press
Sevilla-19/06/2017
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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de un año y tres meses de cárcel impuesta a una abogada de Sevilla acusada de falsificar una serie de documentos para engañar a un cliente después de que se le pasara el plazo legalmente establecido para poder reclamar

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