El Supremo confirma la multa a una filial de Gas Natural por incumplir el procedimiento de morosos
La empresa no requirió fehacientemente el pago de las facturas a los clientes, además de no precisar a los interesados el día a partir del cual se les iba a cortar el gas si persistía el impago.
Europa Press
España-14/03/2017
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La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros a la filial de Gas Natural Fenosa encargada del suministro de último recurso de gas, Gas Natural Sur SDG, por no cumplir el procedimiento legal sobre cortes de sumini