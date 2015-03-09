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El Supremo declara ilegal la venta turística de apartamentos de tiempo compartido de por vida

Una sentencia del alto tribunal condena al Grupo Anfi por infringir la Ley que obliga a vender tiempo compartido entre 3 y 50 años.

FACUA.org
España-09/03/2015
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El producto turístico conocido como timesharing, esto es, la venta de apartamentos turísticos de tiempo compartido, no se puede vender de por vida, como se ha hecho hasta ahora, a pesar de que desde 1998 una ley que regula estos aprovechamientos por turno de bienes inmuebles

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