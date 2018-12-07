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El Supremo estima un nuevo recurso y anula las retribuciones que recibió Enagás por Castor en 2016

La empresa deberá devolver los más de cien millones de euros que percibió por el mantenimiento de la instalación y la factura anual por la inversión en la plataforma, entre otros conceptos.

FACUA.org
España-07/12/2018
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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado en un nuevo recurso la sentencia que anula las retribuciones que Enagás percibió en 2016 por la plataforma de almacenamiento de gas Castor.

La sentencia, según ha

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