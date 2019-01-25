El Supremo fija doctrina sobre el pago de los gastos de gestión de las hipotecas
En varias sentencias, el Alto Tribunal se ha pronunciado sobre el abono del IAJD, los aranceles ante notario y registrador, los gastos de gestoría y la posible abusividad de la comisión por apertura.
FACUA.org
España-25/01/2019
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una serie de sentencias este 23 de enero donde ha fijado doctrina sobre la posible abusividad de la cláusula de comisión de apertura y sobre a qué parte corresponde el pago de los distintos gastos derivados de la contra