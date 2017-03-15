El Supremo impone una multa de un millón a Endesa por cortes eléctricos en Sevilla en el verano de 2004
La Junta había sancionado a la empresa con un millón y medio de euros, cantidad que fue rebajada por el TSJA a 60.000 euros y recurrida por la Administración autonómica.
Europa Press
Sevilla-15/03/2017
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El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de un millón de euros a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. por «una falta muy grave» con los cortes de suministro eléctrico, de entre 43 minutos y más de 14 horas, que se produjeron en zonas de Sevilla capital