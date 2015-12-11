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El Supremo señala que las pistolas de 'paintball' no son juguetes y las equipara a las de aire comprimido

Su compra precisará la expedición de una tarjeta de armas que expiden los ayuntamientos.

Europa Press
España-11/12/2015
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El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia dictada este jueves que las pistolas de arirsoft y paintball no son juguetes y que su uso precisa la expedición de tarjeta de armas por parte del ayuntamiento en el que se precise su uso.

Así se establece en un

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