El Supremo señala que las pistolas de 'paintball' no son juguetes y las equipara a las de aire comprimido
Su compra precisará la expedición de una tarjeta de armas que expiden los ayuntamientos.
Europa Press
España-11/12/2015
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El Supremo considera que establece que el carácter lúdico deportivo de las armas usadas para el 'paintball' no es un obstáculo para que sean comprendidas en el ámbito del Reglamento de Armas. | Imagen: flickr.com/traviscrawford (CC BY-SA 2.0).
El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia dictada este jueves que las pistolas de arirsoft y paintball no son juguetes y que su uso precisa la expedición de tarjeta de armas por parte del ayuntamiento en el que se precise su uso.
Así se establece en un